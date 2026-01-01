Артикул: MTG-0645

Benro SHD ND100K IR ULCA WMC Ø 82 мм светофильтр нейтрально-серый.

Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 16.5 ступеней. Его плотность 5,0 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.