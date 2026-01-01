Benro SHD ND1000 IR ULCA WMC Ø 55 мм светофильтр нейтрально-серый

Описание

Фильтр нейтральной плотности, который обеспечивает уменьшение экспозиции на 10 ступеней. Его плотность 3,0 создает затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой, чем обычно требуется. Увеличивая диафрагму или уменьшая время экспозиции, вы можете контролировать глубину резкости и контролировать динамику движения. Фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров.

Характеристики:

Изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

15-слойное мульти просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию.

Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.