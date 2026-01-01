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Benro PD UV WMC Ø 67 мм светофильтр ультрафиолетовый
Benro PD UV WMC Ø 67 мм светофильтр ультрафиолетовый

Benro PD UV WMC Ø 67 мм светофильтр ультрафиолетовый

Benro
Артикул: DAN-8224

Benro PD UV WMC Ø 67 мм светофильтр ультрафиолетовый.

Фильтр предназначен для поглощения ультрафиолетового света и уменьшения голубоватого оттенка дневного света. Помимо уменьшения нежелательных синих оттенков, не создается дополнительная окраска или дополнительный контраст. При использовании этого фильтра не требуется коррекция экспозиции. Используется как защитный. 

Описание

Изготовлен из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения.

16-слойное мульти просветление AR MC - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 98,5% при 420-680 Нм).

Многослойное покрытие WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку. 

Алюминиевая оправа (Alu Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более лёгкая, чем другие материалы.

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