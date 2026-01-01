Benro PD CPL-HD WMC Ø 77 мм светофильтр поляризационный

Арт. NVF-7014

Sekonic VF5 – видоискатель с углом обзора 5 градусов. С его помощьювы сможете произвести точечные замеры постоянного и импульсного света с экспонометрами LiteMaster Pro L-478D и L-478DR. Он будет полезен для измерения экспозиции в театральной, спортивной и пейзажной фотографии.

Также устройство необходимо для калибровки экспонометра под динамический диапазон фото- или видео-камеры с ПО Sekonic DTS.