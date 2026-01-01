Benro Master GND8(0.9) soft Ø 67 мм светофильтр градиентный

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Benro Master GND8(0.9) soft Ø 67 мм - градиентный фильтр нейтральной плотности с плавным переходом между затемненным и прозрачным участком. Применяется, где переход между небом и передним планом не имеет резких границ, таких как изображения с туманом, или верхушками деревьев. Градиентные фильтры нейтральной плотности не влияют на окраску изображения и идеально подходят для сочетания с другими типами фильтров. Диаметр - 67 мм.
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