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B+W XS-Pro Digital HTC Käsemann MRC nano Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр 86 мм

B+W XS-Pro Digital HTC Käsemann MRC nano Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр 86 мм

B+W
Артикул: MTG-0746

B+W XS-Pro Digital HTC Käsemann MRC nano Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 86 мм.  

Поляризационные фильтры Käsemann (KSM) – эксклюзивная продукция производителя фильтров B+W компании Schneider класса «high-end», известная во всем мире высочайшим качеством используемого стекла Schott. Благодаря улучшенному пропусканию света новой пленки HTC, новые поляризационные фильтры Käsemann HTC с высоким уровнем пропускания поглощают меньше света и обеспечивают более яркое изображение в видоискателе. Поляризационный фильтр B+W XS-Pro Digital HTC Käsemann MRC nano 86мм Pol-Circ незаменим в цифровой фотографии. Он улучшает цветовую насыщенность. 

Описание

Кроме того, благодаря вращению фильтра в креплении, становится возможной визуальная регулировка изображения в видоискателе или на дисплее. При съемке на улице или в путешествии такой фильтр поможет блокировать сине-серую вуаль от диффузно-поляризованного неба, в результате усиливается чистота естественных цветов и повышается цветонасыщенность. Еще одно важное преимущество поляризационного фильтра – снижение бликов на неметаллических поверхностях.

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