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B+W (1081478) XS-Pro Digital HTC Kasemann MRC nano 77 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр

B+W (1081478) XS-Pro Digital HTC Kasemann MRC nano 77 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр

B+W
Артикул: DAN-1423

B+W XS-Pro Digital HTC Kasemann MRC nano 77 мм Pol-Circ - поляризационный фильтр для объектива.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества, имеет многослойное просветление MRC и профессиональную латунную оправу XS-Pro. Диаметр - 77 мм.

Описание

B+W (1081478) XS-Pro Digital HTC Kasemann MRC nano 77 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр

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