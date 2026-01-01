B+W (1081476) XS-Pro Digital HTC Kasemann MRC nano 67 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W XS-Pro Digital HTC Kasemann MRC nano 46 мм Pol-Circ - поляризационный фильтр для объектива.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества, имеет многослойное просветление MRC и профессиональную латунную оправу XS-Pro. Диаметр - 46 мм.
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