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B+W XS-Pro Digital 810 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива 67 мм

B+W XS-Pro Digital 810 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива 67 мм

B+W
Артикул: MTG-0741

B+W XS-Pro Digital 810 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива 67 мм. 

Нейтрально-серый светофильтр B+W XS-Pro Digital 810 ND MRC nano плотности 3.0 используется, если большое количество света мешает творческим возможностям фотографа, а также  для создания эффектов выдержки и в качестве универсального серого фильтра в цифровой фотографии. Баланс белого, установленный с фильтром, гарантирует наилучшую нейтральность света. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе XS-Pro, имеет многослойное просветление MRC nano и диаметр 67мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ и ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

Описание

B+W XS-Pro Digital 810 ND MRC nano нейтрально-серый фильтр плотности 3.0 для объектива 67 мм

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