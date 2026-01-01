B+W (1073880) XS-Pro Digital 010 MRC nano 46мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

Артикул: DAN-1407

B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 46 мм UV-Haze - фильтр ультрафиолетовый для объектива.

Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете и предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию. Диаметр - 46 мм.