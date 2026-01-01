B+W (1073879) XS-Pro Digital 010 MRC nano 43мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

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Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W XS-Pro Digital 010 MRC nano 43 мм UV-Haze - фильтр ультрафиолетовый для объектива.
Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете и предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию. Диаметр - 43 мм.
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