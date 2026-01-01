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B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano Clear фильтр защитный для объектива 86 мм

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano Clear фильтр защитный для объектива 86 мм

B+W
Артикул: MTG-0736

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano Clear фильтр защитный для объектива 86 мм. 

Защитный светофильтр B+W XS-Pro Digital 007 Clear MRC Nano 86мм Премиум сегмента надежно защищает переднюю, поверхность дорогого объектива от грязи, пыли, песка, брызг, царапин и отпечатков пальцев. Светофильтр абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного просветления MRC Nano («мульти защищенное покрытие» с повышенной прочностью к механическому воздействию). 

Описание

MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1), гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. Просветление MRC Nano с дополнительным внешним слоем базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования. Водоотталкивающее покрытие защитного светофильтра B+W уменьшает вероятность прилипания к объективу малейших частиц или капель воды. Производитель: Schneider Optische Werke GmbH (Германия).

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