B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano Clear фильтр защитный для объектива 86 мм. 

MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1), гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. Просветление MRC Nano с дополнительным внешним слоем базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования. Водоотталкивающее покрытие защитного светофильтра B+W уменьшает вероятность прилипания к объективу малейших частиц или капель воды. Производитель: Schneider Optische Werke GmbH (Германия).
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