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B+W (1073872) XS-Pro Digital 007 MRC nano 46 мм Clear фильтр защитный для объектива

B+W (1073872) XS-Pro Digital 007 MRC nano 46 мм Clear фильтр защитный для объектива

B+W
Артикул: DAN-1404

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 46 мм Clear - фильтр защитный для объектива.

Предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию. Диаметр - 46 мм.

Описание

B+W (1073872) XS-Pro Digital 007 MRC nano 46 мм Clear фильтр защитный для объектива

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