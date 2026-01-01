B+W (1073872) XS-Pro Digital 007 MRC nano 46 мм Clear фильтр защитный для объектива

Артикул: DAN-1404

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 46 мм Clear - фильтр защитный для объектива.

Предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию. Диаметр - 46 мм.