B+W (1073869) XS-Pro Digital 007 MRC nano 40,5мм Clear фильтр защитный для объектива

Артикул: DAN-1402

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 40,5 мм Clear - фильтр защитный для объектива.

Предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию. Диаметр - 40,5 мм.