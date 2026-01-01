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B+W (1073869) XS-Pro Digital 007 MRC nano 40,5мм Clear фильтр защитный для объектива

B+W (1073869) XS-Pro Digital 007 MRC nano 40,5мм Clear фильтр защитный для объектива

B+W
Артикул: DAN-1402

B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 40,5 мм Clear - фильтр защитный для объектива.

Предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и мультизащищенное покрытие с повышенной прочностью к механическому воздействию. Диаметр - 40,5 мм.

Описание

B+W (1073869) XS-Pro Digital 007 MRC nano 40,5мм Clear фильтр защитный для объектива

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