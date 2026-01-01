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B+W XS-Pro AUCM KSM MRC nano Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 72 мм

B+W XS-Pro AUCM KSM MRC nano Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 72 мм

B+W
Артикул: MTG-0744

B+W XS-Pro AUCM KSM MRC nano Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 72 мм. 

Поляризационные светофильтры Kasemann (KSM) – эксклюзивная продукция производителя фильтров B+W компании Schneider класса «high-end», известная во всем мире своим высочайшим качеством. В этой продукции использовано самое высококачественное оптическое стекло Schott с дополнительной шлифовкой и полировкой, и фильтры такого уровня обеспечивают невероятную резкость даже на апохроматических объективах с высокой светосилой. 

Описание

Поляризационный фильтр B+W XS-Pro Digital AUC Kasemann MRC nano 72мм Pol-Circ незаменим в цифровой фотографии. При съемке на улице или в путешествии он поможет блокировать сине-серую вуаль от диффузно-поляризованного неба, в результате усиливается чиcтота естественных цветов и повышается цветонасыщенность. Еще одно важное преимущество поляризационного фильтра – снижение бликов на неметаллических поверхностях (вода, стекло, витрина магазина, лак). Благодаря применению такого поляризационного фильтра предметы и надписи за этими поверхностями становятся хорошо видимыми.

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