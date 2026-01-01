B+W XS-Pro AUCM KSM MRC nano Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 72 мм. 

Описание

Поляризационный фильтр B+W XS-Pro Digital AUC Kasemann MRC nano 72мм Pol-Circ незаменим в цифровой фотографии. При съемке на улице или в путешествии он поможет блокировать сине-серую вуаль от диффузно-поляризованного неба, в результате усиливается чиcтота естественных цветов и повышается цветонасыщенность. Еще одно важное преимущество поляризационного фильтра – снижение бликов на неметаллических поверхностях (вода, стекло, витрина магазина, лак). Благодаря применению такого поляризационного фильтра предметы и надписи за этими поверхностями становятся хорошо видимыми.