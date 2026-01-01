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B+W T-Pro CPL HTC KSM MRC nano 62мм циркулярный поляризационный фильтр для объектива
B+W T-Pro CPL HTC KSM MRC nano 62мм циркулярный поляризационный фильтр для объектива
B+W T-Pro CPL HTC KSM MRC nano 62мм циркулярный поляризационный фильтр для объектива
B+W T-Pro CPL HTC KSM MRC nano 62мм циркулярный поляризационный фильтр для объектива
B+W T-Pro CPL HTC KSM MRC nano 62мм циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W T-Pro CPL HTC KSM MRC nano 62мм циркулярный поляризационный фильтр для объектива

B+W
Артикул: OLE-3615

Поляризационный фильтр диаметром 62 мм улучшает цветовую насыщенность, способствует снижению бликов. Благодаря вращению фильтра в креплении возможна визуальная регулировка изображения в видоискателе или на дисплее. При съемке на улице или в путешествии фильтр помогает блокировать сине-серую вуаль от диффузно-поляризованного неба, тем самым усиливается чистота естественных цветов и повышается цветонасыщенность. 

Описание

Поляризационные фильтры Kasemann – эксклюзивная продукция производителя фильтров B+W класса High-end, известная во всем мире высочайшим качеством используемого стекла Schott. Благодаря улучшенному пропусканию света пленки High Transmission Circular, эти инновационные фильтры с наилучшим просветлением обладают высоким уровнем пропускания, поглощают меньше света и обеспечивают более яркое изображение в видоискателе.

MRC nano - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования.

Светофильтр имеет экологически чистую упаковку.

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