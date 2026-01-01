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B+W Schneider True Match Vari ND MKII фильтр нейтральный с переменной плотностью для объектива 82мм
B+W Schneider True Match Vari ND MKII фильтр нейтральный с переменной плотностью для объектива 82мм
B+W Schneider True Match Vari ND MKII фильтр нейтральный с переменной плотностью для объектива 82мм

B+W Schneider True Match Vari ND MKII фильтр нейтральный с переменной плотностью для объектива 82мм

B+W
Артикул: DAN-6713

B+W Schneider True Match Vari ND MKII фильтр нейтральный с переменной плотностью для объектива 82мм.

Светофильтр Schneider True Match Vari ND MKII - самый нейтральный, грандиозный и технически сложный фильтр переменной плотности. Несмотря на конструкцию с двойной оправой, этот светофильтр имеет тонкий профиль 5.9мм для предотвращения эффекта виньетирования и очень легкий вес. Оснащён удобным поворотным кольцом для точного контроля света от нейтральной плотности ND 0.45 до нейтральной плотности ND 3.45 (1.5 - 11.5 ступени), имеет чёткие отметки для выбора интенсивности и переднюю резьбу для крышки. Предлагая 10 ступеней мощности блокировки света, светофильтр Schneider True Match Vari ND MKII устраняет необходимость покупки и одновременного использования нескольких нейтральных фильтров, что является его явным преимуществом для всех фотографов и кинематографистов, которые работают в отрасли технологий и развлекательной индустрии. Диаметр: 82мм Производитель: Schneider Optics (США)

Описание

B+W Schneider True Match Vari ND MKII фильтр нейтральный с переменной плотностью для объектива 82мм

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