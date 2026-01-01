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B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 82 мм
B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 82 мм
B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 82 мм

B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 82 мм

B+W
Артикул: OLE-1683

B+W MASTER 010 UV MRC nano светофильтр ультрафиолетовый для объектива 82 мм

Ультрафиолетовый светофильтр B+W MASTER 010 UV MRC nano диаметром 82 мм надежно защищает переднюю линзу объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Светофильтр абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC Nano с повышенной прочностью к механическому воздействию. Гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. 

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе MASTER, имеет многослойное просветление MRC nano. MRC - многослойное покрытие стекла с обеих сторон (7+1) гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин, а дополнительный внешний слой базируется на Nano технологии «эффект лотоса» и обеспечивает еще большую эффективность использования.

В комплекте новая экологически чистая упаковка.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

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