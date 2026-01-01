B+W F-Pro SOFT-PRO смягчающий светофильтр со смягчающим "софт"- эффектом для объектива 62мм

Артикул: OLE-2681

Художественный светофильтр lдиаметром 62 мм со смягчающим эффектом идеален для портретной съемки или романтических пейзажей. Маленькие микро линзы беспорядочно распределены на плоскопараллельном стеклянном диске. Они рассеивают свет и накладывают на четкое изображение необычные, размытые ореолы.