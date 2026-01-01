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B+W F-Pro SOFT-PRO смягчающий светофильтр со смягчающим "софт"- эффектом для объектива 62мм
B+W F-Pro SOFT-PRO смягчающий светофильтр со смягчающим "софт"- эффектом для объектива 62мм
B+W F-Pro SOFT-PRO смягчающий светофильтр со смягчающим "софт"- эффектом для объектива 62мм

B+W F-Pro SOFT-PRO смягчающий светофильтр со смягчающим "софт"- эффектом для объектива 62мм

B+W
Артикул: OLE-2681

Художественный светофильтр lдиаметром 62 мм со смягчающим эффектом идеален для портретной съемки или романтических пейзажей. Маленькие микро линзы беспорядочно распределены на плоскопараллельном стеклянном диске. Они рассеивают свет и накладывают на четкое изображение необычные, размытые ореолы.

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).


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