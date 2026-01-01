B+W F-Pro SOFT-PRO смягчающий светофильтр со смягчающим "софт"- эффектом для объектива 62мм

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Художественный светофильтр lдиаметром 62 мм со смягчающим эффектом идеален для портретной съемки или романтических пейзажей. Маленькие микро линзы беспорядочно распределены на плоскопараллельном стеклянном диске. Они рассеивают свет и накладывают на четкое изображение необычные, размытые ореолы.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
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