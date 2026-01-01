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B+W (1081895) F-Pro HTC Kasemann MRC Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 52 мм
B+W (1081895) F-Pro HTC Kasemann MRC Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 52 мм

B+W (1081895) F-Pro HTC Kasemann MRC Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 52 мм

B+W
Артикул: NVF-5531

B+W F-Pro HTC Kasemann MRC Pol-Circ – циркулярный поляризационный фильтр для объектива 52 мм.

Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro.

Описание

B+W (1081895) F-Pro HTC Kasemann MRC Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива 52 мм

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Fotokvant CAP-77-Canon крышка для объектива 77 мм
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.

230 ₽
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