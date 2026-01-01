B+W (1067361) F-Pro 701 MRC 72мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива

Артикул: DAN-1397

B+W F-Pro 701 MRC 72 мм Graduated ND 50% - градиентный фильтр для объектива.

Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр - 72 мм.