B+W (64374) F-Pro 684 58мм Star effect, 4x фильтр для объектива, "звездный" эффект 4 луча

Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro 684 58 мм Star effect 4x - фильтр для объектива, "звездный" эффект 4 луча.
Предназначен для создания художественного эфекта, появления четырехлучевых звезд на снимке. Эффект достигается тем, что фильтр изготовлен из высококачественного стекла Schott, в поверхность которого включены мельчайшие решетчатые конструкции. Важно, чтобы источник света был ярким и имел форму растровой точки, тогда проявится изящный цветной звездный эффект с высоким разрешением.
Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Диаметр - 58 мм.
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