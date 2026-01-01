B+W (1066142) F-Pro 103 ND MRC 58мм нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива

Крышка с насадками Fotokvant CAP-67х72, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 72 маски для объектива диаметром 67 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro 103 ND MRC 58 мм - нейтрально-серый фильтр для объектива, плотность 0,9.
Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на 3 шага диафрагмы. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр - 58 мм.
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Крышка с насадками Fotokvant CAP-67х72, для создания фигурного боке.
Комплект состоит из 72 маски для объектива диаметром 67 мм. Насадки предназначены для создания художественных эффектов в фотографии.