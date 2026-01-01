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B+W (1066142) F-Pro 103 ND MRC 58мм нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива

B+W (1066142) F-Pro 103 ND MRC 58мм нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива

B+W
Артикул: DAN-1390

B+W F-Pro 103 ND MRC 58 мм - нейтрально-серый фильтр для объектива, плотность 0,9.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на 3 шага диафрагмы. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества имеет многослойное просветление MRC и профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр - 58 мм.

Описание

B+W (1066142) F-Pro 103 ND MRC 58мм нейтрально-серый фильтр плотности 0.9 для объектива

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