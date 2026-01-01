B+W F-Pro 040 E оранжевый 550 светофильтр для объектива для черно-белой съемки 55 мм

Артикул: OLE-2678

Оранжевый светофильтр диаметром 55 мм для черно-белой съемки ощутимо повышает контрастность снимка съемках пейзажей, делая рассеянные на небе облака более заметными. Улучшает разрешение и резкость изображения. Эффект от его применения в черно-белой фотографии ближе к действию поляризационных фильтров при съемке цветных снимков.