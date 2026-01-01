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B+W F-Pro 022 E светло-желтый 495 светофильтр для объектива для черно-белой съемки 55 мм

B+W F-Pro 022 E светло-желтый 495 светофильтр для объектива для черно-белой съемки 55 мм

B+W
Артикул: OLE-2677

Желтый светофильтр диаметром 55 мм для черно-белой съемки ощутимо повышает контрастность, выделяя небо при съемках пейзажей.  Улучшает разрешение и резкость изображения. Действие этого фильтра в черно-белой фотографии аналогично действию ультрафиолетовых фильтров при съемке цветных снимков.

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет однослойное просветление Е

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

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