B+W (70167) F-Pro 010 E 82мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

Артикул: DAN-1388

B+W F-Pro 010 E 82мм UV-Haze - фильтр ультрафиолетовый для объектива.

Ультрафиолетовый фильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества, имеет профессиональную латунную оправу F-Pro и однослойное просветление. Диаметр фильтра - 82 мм.