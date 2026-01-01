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B+W (70138) F-Pro 010 E 67мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W (70138) F-Pro 010 E 67мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W
Артикул: DAN-1386

B+W F-Pro 010 E 67мм UV-Haze - фильтр ультрафиолетовый для объектива.

Ультрафиолетовый фильтр, который позволяет делать фотографии более яркими. Предназначен для блокировки УФ-компонентов, находящихся в дневном свете. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения, а также механических повреждений. Изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества, имеет профессиональную латунную оправу F-Pro и однослойное просветление. Диаметр фильтра - 67 мм.

Описание

B+W (70138) F-Pro 010 E 67мм UV-Haze фильтр ультрафиолетовый для объектива

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