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B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм
B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм

B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм

B+W
Артикул: MTG-0695

B+W BASIC S03 CPL MRC циркулярный поляризационный фильтр для объектива 46 мм.

Стандартный поляризационный фильтр от B+W. От фильтров серии Käsemann отличается более плотной поляризационной пленкой, которая хуже пропускает свет. Этот фильтр ограничивает светопропускаемость на 2.3 - 2.8 ступени (в зависимости от положения относительно солнца). Фильтр имеет 16-слойное просветляющее покрытие MRC (Multi-Resistant Coating), исключающее появление отражений и бликов (светопропускаемость более 99.5%). Покрытие MRC имеет твердый верхний слой, стойкий к появлению царапин и потертостей, а также отталкивающий влагу (воду, грязь, жир, и так далее). Капли дождя быстро скатываются по такому фильтру, не оставляя за собой следов.

Описание

Оправа Basic – это новый, оптимизированный вариант стандартной оправы (F-Pro), созданный специально для циркулярных поляризационных фильтров (PLC). Она отличается от классической F-Pro только ромбовидной насечкой, которая покрывает практически всю наружную поверхность оправы – для лучшего захвата. Как и F-pro, она выполняется из латуни, что обеспечивает легкую установку и снятие фильтра: латунь лучше алюминия скользит в резьбе и не «закисает», если фильтр оставить на объективе надолго. Высота профиля оправы не отличается от таковой у F-Pro: Basic позволяет использовать широкоугольные объективы: с фокусным расстоянием до 24 мм – свободно, менее 24 мм – возможно небольшое виньетирование, в зависимости от конструкции корпуса объектива. Все фильтры B+W изготавливаются в Германии на заводе Schneider-Kreuznach из оптического стекла высшего качества от Schott AG.

Поляризационные фильтры устраняют блики и отражения при съемке через стекло или водную поверхность, а также блики от прочих диэлектриков: листвы, пластиковых, эмалированных, лакированных поверхностей. При съемке пейзажа поляризационный фильтр улучшает проработку неба, листвы и облаков.

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