B+W BASIC 702 MRC Graduated ND 25 % градиентный фильтр для объектива 77 мм.

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением. Диаметр 77мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Новая экологически чистая упаковка, свободная от вредного пластика, подчеркивает внимание производителя к охране окружающей среды. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением. Диаметр 77мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Новая экологически чистая упаковка, свободная от вредного пластика, подчеркивает внимание производителя к охране окружающей среды. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).