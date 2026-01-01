Артикул: MTG-0684

B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 77 мм.

Градиентный светофильтр B+W BASIC 701 MRC 77mm Graduated ND 50% нового поколения - фильтр специального назначения для уменьшения чрезмерного контраста. Облака приобретают очертания, голубизна неба - глубину. Этот светофильтр можно вращать в креплении для адаптирования градации к горизонту. Многослойное просветление MRC гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин и к различным неблагоприятным внешним факторам (пыль,влага,отпечатки пальцев).