images
images
images
images
B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 82 мм
B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 82 мм
B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 82 мм
B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 82 мм

B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 82 мм

B+W
Артикул: MTG-0685

B+W BASIC 701 MRC Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива 82 мм.

Градиентный светофильтр B+W BASIC 701 MRC 82mm Graduated ND 50% нового поколения - фильтр специального назначения для уменьшения чрезмерного контраста. Облака приобретают очертания, голубизна неба - глубину. Этот светофильтр можно вращать в креплении для адаптирования градации к горизонту. Многослойное просветление MRC гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин и к различным неблагоприятным внешним факторам (пыль,влага,отпечатки пальцев). 

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в инновационной латунной оправе BASIC с особым рифлением. Диаметр 82мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Новая экологически чистая упаковка, свободная от вредного пластика, подчеркивает внимание производителя к охране окружающей среды. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Съемка со вспышкой
Съемка со вспышкой
9 мая
9 мая
Кинематографичность, сексуальность и роскошный минимализм на фото Грегори Харриса
Кинематографичность, сексуальность и роскошный минимализм на фото Грегори Харриса
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.