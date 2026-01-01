B+W BASIC 486 UV/IR cut 49мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива

Арт. OLE-4135

Светло-красный светофильтр диаметром 49 мм для черно-белой съемки улучшает разрешение и резкость изображения. Улучшает контрастность в пейзажных снимках и создаёт уникальный эффект «шторма» с ярко-белыми облаками на тёмном небе. Также применяется в архитектурной фотографии. В предметной съёмке красный светофильтр используют для улучшения качества документов с выцветшими чернилами.