B+W BASIC 486 UV/IR cut 49мм блокирующий УФ/ИК излучение светофильтр для объектива

У светофильтра нет экспозиционного фактора.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Блокирующий УФ/ИК светофильтр для цифровой съемки диаметром 49 мм - фильтр специального назначения. Устраняет нежелательные ультрафиолетовые и инфракрасные составляющие света, приводящих к паразитным изображениям и снижению резкости. Предотвращает преобладание определенных цветовых оттенков и отсутствия резкости. Яркость, резкость и точность градации цветов изображения увеличиваются.
У светофильтра нет экспозиционного фактора.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC.
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Светло-красный светофильтр диаметром 49 мм для черно-белой съемки улучшает разрешение и резкость изображения. Улучшает контрастность в пейзажных снимках и создаёт уникальный эффект «шторма» с ярко-белыми облаками на тёмном небе. Также применяется в архитектурной фотографии. В предметной съёмке красный светофильтр используют для улучшения качества документов с выцветшими чернилами.
B+W BASIC 040 Orange MRC 550 светофильтр оранжевый для черно-белой съемки 49 мм.
Оранжевый светофильтр B+W BASIC 040 MRC 550 49мм нового поколения для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и делает рассеянные на небе облака более заметными в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку. Диаметр 49мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).