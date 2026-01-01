images
images
B+W BASIC 093 830 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 82 мм
B+W BASIC 093 830 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 82 мм

B+W BASIC 093 830 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 82 мм

B+W
Артикул: MTG-0682

B+W BASIC 093 830 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 82 мм.

Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 093 830 82мм фильтр специального назначения для чёрно-белой съемки. Инфракрасный фильтр B+W BASIC 093 Infrared блокирует видимый свет до 800нм почти полностью. Светофильтр тёмно-красный, почти чёрный. Такой светофильтр обеспечивает фантастический Эффект Вуда (белые листья) и типично чёрное небо. Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Фокусировка сначала выполняется без фильтра с помощью коррекции ИК-фокусировки.  Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения, имеет диаметр 82мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Описание

B+W BASIC 093 830 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 82 мм

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Быстрораскладные глубокие софтбоксы Phottix Raja Deep
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Секретное оружие свадебного фотографа
Секретное оружие свадебного фотографа
Jean Loup Sieff - фэшн-фотограф, который умел находить красоту
Jean Loup Sieff - фэшн-фотограф, который умел находить красоту
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.