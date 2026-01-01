Артикул: MTG-0681

B+W BASIC 093 830 светофильтр инфракрасный для фотосъёмки 77 мм.

Инфракрасный светофильтр B+W BASIC 093 830 77мм фильтр специального назначения для чёрно-белой съемки. Инфракрасный фильтр B+W BASIC 093 Infrared блокирует видимый свет до 800нм почти полностью. Светофильтр тёмно-красный, почти чёрный. Такой светофильтр обеспечивает фантастический Эффект Вуда (белые листья) и типично чёрное небо. Значения выдержки варьируются в зависимости от используемой модели цифровой камеры и лучше всего определяются экспериментальным путем, обычно они остаются в диапазоне нескольких секунд. Фокусировка сначала выполняется без фильтра с помощью коррекции ИК-фокусировки. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC нового поколения, имеет диаметр 77мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).