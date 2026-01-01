B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр для черно-белой съемки 49мм

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Темно-красный светофильтр диаметром 49 мм для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и выделяет рассеянные по небу облака, акцентируя внимание на пейзаже. Улучшает разрешение и резкость изображения. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку.
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
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