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B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр для черно-белой съемки 49мм
B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр для черно-белой съемки 49мм
B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр для черно-белой съемки 49мм
B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр для черно-белой съемки 49мм

B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр для черно-белой съемки 49мм

B+W
Артикул: OLE-2385

Темно-красный светофильтр диаметром 49 мм для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и выделяет рассеянные по небу облака, акцентируя внимание на пейзаже. Улучшает разрешение и резкость изображения. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку.

Описание

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

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