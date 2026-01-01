B+W BASIC 091 Red dark MRC 630 светофильтр для черно-белой съемки 49мм

Артикул: OLE-2385

Темно-красный светофильтр диаметром 49 мм для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность и выделяет рассеянные по небу облака, акцентируя внимание на пейзаже. Улучшает разрешение и резкость изображения. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку.