Артикул: MTG-0678

B+W BASIC 090 Red light MRC 590 светофильтр светло-красный для черно-белой съемки 46 мм.

Светло-красный светофильтр B+W BASIC 090 MRC серии 590 идеален для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность на пейзажных снимках. Даёт сюрреалистичный эффект «шторма» (ярко-белые облака на тёмном, почти чёрном небе) в пейзажной и архитектурной фотографии. Красный светофильтр также используется в предметной фотосъемке для репродукции документов, которые стали трудными для чтения из-за деградации чернил. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC, имеет многослойное просветление MRC и диаметр 46мм. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).