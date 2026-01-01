Артикул: MTG-0675

B+W BASIC 022 Yellow MRC 495 светофильтр жёлтый для черно-белой съемки 49 мм.

Желтый светофильтр B+W BASIC 022 MRC 495 49мм Yellow нового поколения для черно-белой съемки. Заметно увеличивает контрастность, затемняя небо, в пейзажной фотографии. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию. Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в новой профессиональной латунной оправе BASIC со специальным рифлением, имеет многослойное просветление MRC и новую экоупаковку. Диаметр 49мм. Улучшенные эксплуатационные характеристики. Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).