Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет многослойное просветление MRC и диаметр 72мм.
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W (15528) F-Pro 040 MRC оранжевый 550 72 мм светофильтр для объектива для черно белой съемки
Оранжевый светофильтр B+W F-Pro 040 MRC 550 72 мм для черно-белой съемки. Он заметно увеличивает контрастность на пейзажных снимках, делает рассеянные на небе облака более заметными. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию.
Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет многослойное просветление MRC и диаметр 72мм.
Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).
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