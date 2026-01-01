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B+W (15528) F-Pro 040 MRC оранжевый 550 72 мм светофильтр для объектива для черно белой съемки

B+W (15528) F-Pro 040 MRC оранжевый 550 72 мм светофильтр для объектива для черно белой съемки

B+W
Артикул: OLE-1577

B+W (15528) F-Pro 040 MRC оранжевый 550 72 мм светофильтр для объектива для черно белой съемки 

Оранжевый светофильтр B+W F-Pro 040 MRC 550 72 мм для черно-белой съемки. Он заметно увеличивает контрастность на пейзажных снимках, делает рассеянные на небе облака более заметными. Улучшает разрешение и резкость изображения. Многослойное просветление MRC повышает прочность фильтра к механическому воздействию.


Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет многослойное просветление MRC и диаметр 72мм.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

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