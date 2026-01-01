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B+W (1100142) BASIC 010 UV MRC 67 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W (1100142) BASIC 010 UV MRC 67 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива
B+W (1100142) BASIC 010 UV MRC 67 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W (1100142) BASIC 010 UV MRC 67 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

B+W
Артикул: OLE-1570

B+W (1100142) BASIC 010 UV MRC 67 мм светофильтр ультрафиолетовый для объектива

Ультрафиолетовый светофильтр B+W BASIC 010 UV MRC 67мм нового поколения в оптимизированной оправе со специальным рифлением гарантирует большее удобство в эксплуатации. Блокирует нежелательные УФ компоненты, содержащиеся в дневном свете, и надежно защищает переднюю поверхность объектива от грязи, пыли, брызг, песка, царапин и отпечатков пальцев. Абсолютно бесцветен и характеризуется высокой прозрачностью и чрезвычайно низкой отражательной способностью благодаря наличию надежного многослойного просветления MRC с повышенной прочностью к механическому воздействию.

Описание

Светофильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе BASIC. В комплект поставку входит новая эко упаковка фильтра без использования вредного для здоровья пластика.

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия)

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