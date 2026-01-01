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B+W (1067367) F-Pro 702 MRC 58 мм Graduated ND 25% градиентный фильтр для объектива

B+W (1067367) F-Pro 702 MRC 58 мм Graduated ND 25% градиентный фильтр для объектива

B+W
Артикул: OLE-1582

B+W (1067367) F-Pro 702 MRC 58 мм Graduated ND 25% градиентный фильтр для объектива

Фильтр специального назначения для высококонтрастной съемки пейзажей без потери разрешения. Четко очерченные облака и более насыщенный тон неба - эффекты, полученные с помощью такого фильтра. Он смягчает свет в самых темных зонах и на 2 шага диафрагмы (прозрачность 25%). Многослойное просветление MRC гарантирует максимальное снижение отражений, устраняет рассеянный свет и обеспечивает высокую стойкость к появлению царапин. Фильтр сделан из высококачественного стекла Schott в профессиональной латунной оправе F-Pro, имеет диаметр 58мм.

Описание

Производитель: Schneider Optische Werke (Германия).

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

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