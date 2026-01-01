B+W (1066111) XS-Pro Digital 007 MRC nano 77 мм Clear фильтр защитный для объектива

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W XS-Pro Digital 007 MRC nano 77 мм Clear – защитный фильтр.
Предназначен для предохранения линзы объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 77.
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