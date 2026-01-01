B+W (1081902) F-Pro HTC Kasemann MRC 77 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro HTC Kasemann MRC 77 мм Pol-Circ – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 77.
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Fotokvant CAP-77-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 77 мм.