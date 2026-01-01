B+W (1081899) F-Pro HTC Kasemann MRC 62 мм Pol-Circ циркулярный поляризационный фильтр для объектива

Стол для предметной съемки Falcon Eyes STL-1324 размером 1,3x2,4 м с системой крепления освещения и фонов.
Освещение может быть обрезано под или на столе, так что пользователь может регулировать освещение до идеального эффекта. Вес - 45,0 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
B+W F-Pro HTC Kasemann MRC 62 мм Pol-Circ – поляризационный фильтр.
Предназначен для повышения детализации объекта съемки. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 62.
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Стол для предметной съемки Falcon Eyes STL-1324 размером 1,3x2,4 м с системой крепления освещения и фонов.
Освещение может быть обрезано под или на столе, так что пользователь может регулировать освещение до идеального эффекта. Вес - 45,0 кг.