Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30

Прямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 можно использовать совместно с осветителями серии ML (Godox ML30, Godox ML30Bi, Godox ML60, Godox ML60Bi) и другими с байонетом Godox, чтобы получить очень мягкий рассеянный свет.
Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света.
Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).
Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.
Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.
|Модель
|Godox ML-CS1625
|Байонет/Крепление
|Godox/V1/V860II, TT685, TT685II и т.д.
|Форма
|прямоугольная
|Размер
|25х16.5 см
|Размер упаковки
|26х17.5х7 см
|Вес
|280г
|Вес с упаковкой
|500г