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Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30
Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30
Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30
Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30
Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30
Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30

Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30

Godox
Артикул: DAN-9551

Рассеиватель Godox ML- CS1625 для ML30 - гибкий силиконовый белый матовый рассеиватель 25х16.5 см, для осветителей серии ML с байонетом Godox, установочные кольца для накамерных вспышек в комплекте.

Описание

Прямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 можно использовать совместно с осветителями серии ML (Godox ML30, Godox ML30Bi, Godox ML60, Godox ML60Bi) и другими с байонетом Godox, чтобы получить очень мягкий рассеянный свет.

Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света.

Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).

Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.

Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.

Модель Godox ML-CS1625
Байонет/КреплениеGodox/V1/V860II, TT685, TT685II и т.д.
Формапрямоугольная
Размер25х16.5 см
Размер упаковки26х17.5х7 см
Вес280г
Вес с упаковкой500г

Комплектация

  • Рассеиватель Godox ML- CS1625
  • Установочное кольцо – 3 шт

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