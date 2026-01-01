Godox ML-CS1625 рассеиватель для ML30

Описание

Прямоугольный рассеиватель Godox ML- CS1625 можно использовать совместно с осветителями серии ML (Godox ML30, Godox ML30Bi, Godox ML60, Godox ML60Bi) и другими с байонетом Godox, чтобы получить очень мягкий рассеянный свет.

Рассеиватели изготовлены из силикона, благодаря гибкой складной конструкцией они принимают разные формы и дают новые способы формирования света.



Пластиковое установочное кольцо для байонета Godox может быть заменено для других типов крепления (на всех вспышках с круглой головкой, например Godox V1, или на большинстве вспышек с прямоугольной головкой).

Прямоугольный рассеиватель дает два варианта светотеневого перехода – в полностью разложенном состоянии и в качестве плоского рассеивателя.

Силиконовые рассеиватели очень компактны, не требуют сборки и легко складываются при хранении или транспортировке.