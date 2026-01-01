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Pixel FC-314/M-3.6M синхрокабель для Olympus/Panasonic

Pixel FC-314/M-3.6M синхрокабель для Olympus/Panasonic

Pixel
Артикул: NVF-7971

Pixel FC-314/M-3.6M – синхрокабель для подключения фотокамер Olympus и Panasonic к совместимым моделям вспышек на расстоянии до 3,6 м.

Описание

Синхрокабель позволяет использовать вспышку на расстоянии около 3,6 метра от камеры при сохранении полной функциональности. Кабель поддерживает все функции вспышки, как если бы она была размещена на фотокамере. Один разъем вставляется в крепление горячий башмак, другой – в контактный разъем вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.

Совместимость, фотокамеры:

  • Panasonic – DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ50S, DMC-FZ30, DMC-FZ30K, DMC-FZ30S, DMC-FZ20, DMCFZ20K, DMCFZ20S, LC-1
  • Olympus – PENE-P1, E-P2, E-620, E-550, E-520, E-510, E-450,E-420,E-410, E400,E-100, SP-510UZ, 550UZ, 560UZ, 590UZ, 570UZ, 565 UZ

Совместимость, вспышки:

  • FL-50R, FL-36R, FL-20, FL-50

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