Pixel FC-313/S-1.8M синхрокабель для SONY

Синхрокабель позволяет использовать вспышки Sony на расстоянии около 1,8 метра от камеры при сохранении полной функциональности. Кабель поддерживает все функции вспышки, как если бы она была размещена на фотокамере. Один разъем вставляется в крепление горячий башмак, другой – в контактный разъем вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.
Арт. NVF-2308Grifon SFUV-4040 софтбокс для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт
Grifon SFUV-4040 – быстрораскладной софтбокс 40х40 см для накамерной вспышки, необходимый аксессуар, с помощью которого можно получить мягкий рассеянный свет. Софтбокс удобный в работе, снабжается s-type кронштейном для крепления к вспышке. Размер, см – 40х40. Для удобства хранения и транспортировки комплектуется сумочкой. Вес - 0,9 кг.