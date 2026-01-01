Pixel FC-313/S-1.8M синхрокабель для SONY

Описание

Синхрокабель позволяет использовать вспышки Sony на расстоянии около 1,8 метра от камеры при сохранении полной функциональности. Кабель поддерживает все функции вспышки, как если бы она была размещена на фотокамере. Один разъем вставляется в крепление горячий башмак, другой – в контактный разъем вспышки. Разъем со стороны вспышки оснащен гнездом для штатива.