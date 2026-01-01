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YongNuo YN-24EX Speedlite макровспышка для Canon
YongNuo YN-24EX Speedlite макровспышка для Canon
YongNuo YN-24EX Speedlite макровспышка для Canon
YongNuo YN-24EX Speedlite макровспышка для Canon

YongNuo YN-24EX Speedlite макровспышка для Canon

Yongnuo
Артикул: DAN-3559

Макровспышка YongNuo YN-24EX Speedlite для Canon.

Двойная макро вспышка, аналог Canon Twin Lite MT-24EX. Ведущее число, GN - 24 (ISO 100, 105мм). Имеет режимы E-TTL-II (авто), M (ручной) FEC, FEB, синхронизацию по передней и задней шторкам, FE, моделирующий свет. Можно работать как с одной, так и с двумя вспышками (левая, правая).


Описание

Характеристики:

  • регулировка мощности - от 1/128 до 1/1 с шагом 0.3ev, 22 уровня
  • вертикальный угол наклона - 90 град.
  • горизонтальный угол наклона - 60 град.
  • смещение вдоль кольца адаптера - вверх 50 град., вниз 30 град.
  • поворот несущей головы горизонтальный – 360 град.
  • время полной перезарядки - 3 сек
  • длительность импульса - 1/200 - 1/2000 сек
  • цветовая температура - 5600 k
  • максимальная яркость светодиодов - ~ 300 люкс на расстоянии 1м
  • уровней яркости светодиодов - 2
  • внешние интерфейсы - разъем внешнего источника питания, PC порт
  • автоматическое сохранение настроек - да
  • звуковые оповещения - да
  • питание - 4хAA
  • размер - 119x139x109 мм
  • вес - 1 кг

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