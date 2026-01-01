YongNuo YN-24EX Speedlite макровспышка для Canon

Характеристики:
- регулировка мощности - от 1/128 до 1/1 с шагом 0.3ev, 22 уровня
- вертикальный угол наклона - 90 град.
- горизонтальный угол наклона - 60 град.
- смещение вдоль кольца адаптера - вверх 50 град., вниз 30 град.
- поворот несущей головы горизонтальный – 360 град.
- время полной перезарядки - 3 сек
- длительность импульса - 1/200 - 1/2000 сек
- цветовая температура - 5600 k
- максимальная яркость светодиодов - ~ 300 люкс на расстоянии 1м
- уровней яркости светодиодов - 2
- внешние интерфейсы - разъем внешнего источника питания, PC порт
- автоматическое сохранение настроек - да
- звуковые оповещения - да
- питание - 4хAA
- размер - 119x139x109 мм
- вес - 1 кг