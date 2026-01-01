YongNuo YN-24EX Speedlite макровспышка для Canon

Артикул: DAN-3559

Макровспышка YongNuo YN-24EX Speedlite для Canon.

Двойная макро вспышка, аналог Canon Twin Lite MT-24EX. Ведущее число, GN - 24 (ISO 100, 105мм). Имеет режимы E-TTL-II (авто), M (ручной) FEC, FEB, синхронизацию по передней и задней шторкам, FE, моделирующий свет. Можно работать как с одной, так и с двумя вспышками (левая, правая).



