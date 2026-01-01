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Falcon Eyes DMAF48 LED осветитель кольцевой светодиодный

Falcon Eyes DMAF48 LED осветитель кольцевой светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: VBR-275

Falcon Eyes DMAF48 LED –  осветитель кольцевой состоит из управляющего блока, устанавливаемого на горячий башмак фотокамеры и соединенной с ним кабелем кольцевой головки, снабженной 48 яркими светодиодами. На кольцевой головке находится переключатель мощности, позволяющий использовать либо все светодиоды, либо правую или левую половину. Питание осветителя осуществляется при помощи двух щелочных батарей АА или сетевого адаптера на 3V, поставляемого в комплекте.  

Описание

Falcon Eyes DMAF48 LED осветитель кольцевой светодиодный

Комплектация

  • Переходные кольца на объективы диаметром 49/52/55/58/62/67 мм.

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