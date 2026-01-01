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Godox MF12 вспышка для макросъемки
Godox MF12 вспышка для макросъемки
Godox MF12 вспышка для макросъемки
Godox MF12 вспышка для макросъемки
Godox MF12 вспышка для макросъемки

Godox MF12 вспышка для макросъемки

Godox
Артикул: MTG-0540

Godox MF12 вспышка для макросъемки. 

Ведущее число 16, режим M (1/128-1/1), TTL, встроенная LiIon батарея, 500 импульсов (при полной мощности), время перезарядки 0,01~1,7с. Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4GHz (5 групп, 32 канала, ID 01…99), режимы M/TTL, оптический запуск S1/S2, пилотный свет, поворотная головка, OLED-дисплей. Мини-штатив, адаптер на башмак, наборы цветных и корректирующих фильтров.

Описание

Вспышка Godox MF12 разработана, чтобы обеспечить мягкое ровное освещение и облегчить процесс макросъемки и съемки крупным планом. Съемка растений, мелких животных и насекомых (даже быстро перемещающихся) станет проще и доступнее с MF12.

Godox MF12 позволит снимать красивые и четкие фотографии небольших объектов с очень близкого расстояния. Регулируемая головка имеет 10 фиксированных положений для того, чтобы точно направить свет даже с очень близких позиций съемки .

MF12 работает в качестве ведомой TTL-вспышки с различными радиосинронизаторами в системе Godox 2.4GHz – Godox XPro, X1, X2 и другими вспышками Godox, совместимыми с беспроводной системой Godox и фотокамерами основных брендов, такими как Nikon, Sony, Canon, Fuji, Olympus и Panasonic. А также в качестве ведомой вспышки в мануальном режиме с оптическим запуском.

Кейс для хранения и транспортировки входит в комплект.

Вспышка MF12 оптимизирована для макросъемки и съемки сверхкрупных планов благодаря компактному дизайну и нескольким вариантам установки. Маленькая вспышка может устанавливаться на прилагаемый мини-штатив, а также на разнообразные держатели с креплением «башмак» или резьбой 1/4'' (приобретаются дополнительно).

Кроме того, одну или несколько вспышек можно закрепить непосредственно на объективе с помощью дополнительно приобретаемого монтажного кольца Godox MF-R. 

Монтажное кольцо Godox MF-A для установки нескольких вспышек позволяет монтировать до шести вспышек MF12 и закреплять их в одном из 24 положений. Для установки на объективы различных диаметров разработан комплект переходных колец Godox AR-R Kit. Набор включает 8 переходных колец наиболее популярных размеров (49 мм, 52 мм, 55 мм, 58 мм, 62 мм, 67 мм, 72 мм, 77 мм), которые подходят для большинства объективов различных производителей, делая эту вспышку поистине универсальной.

Использование пары источников света даст достаточное освещение для компенсации постоянно меняющегося естественного света и при этом не слишком яркое, чтобы не спугнуть мелких животных или насекомых. Для удобства фотографов, Godox собрал комплект Godox MF12-K2, уже включающий в себя две вспышки MF12, монтажное кольцо и комплект переходных колец для объективов.

Комбинации из шести устройств будет достаточно, чтобы использовать как мощную кольцевую вспышку. Например, в портретной съемке, комбинация из шести вспышек обеспечит не только мягкое и ровное освещение, но и оригинальные блики в глазах.

Встроенная система беспроводного управления Godox 2.4GHz, работающая на частоте 2.4Ггц, обеспечивает передачу сигнала на расстояние до 30 метров, освобождая пространство и повышая маневренность.

5 групп, 32 канала и 99 ID помогают предотвратить влияние радиопомех при одновременной работе нескольких беспроводных систем. Дистанционный запуск сработает только при их совпадении у ведомых и ведущей вспышки или синхронизатора.

В ручном режиме M с оптическим запуском S1 вспышка сработает синхронно с основной

вспышкой так же, как и при использовании радиосинхронизатора. Режим с оптическим запуском S2 полезен, когда ведущая, например, накамерная или встроенная в фотоаппарат вспышка использует предвспышку и затем основной импульс. В таком случае вспышка сработает синхронно со вторым основным импульсом, пропустив предвспышку.

Пилотный или моделирующий свет поможет фотографу определить теневые участки и сформировать световой рисунок до момента спуска затвора камеры. Кроме того, дополнительная подсветка даст возможность камере лучше сфокусироваться на объекте. Мощность пилотного света регулируется в 10 ступеней или же свет может быть отключен.

Перезаряжаемая высокопроизводительная LiIon батарея

Мощная встроенная литиевая батарея поддерживает около 500 вспышек полной мощности с временем перезарядки от 0,01 до 1,7 секунды. Батарея легко заряжается через USB порт с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C, что обеспечит продолжительную творческую съемку без перерывов.

Режим энергосбережения подразумевает автоматическое отключение через 30, 60 или 90 минут бездействия, что сэкономит заряд аккумулятора. Автоматический режим энергосбережения также может быть отключен.

В комплект вспышки для макросъемки MF12 входят наборы цветных гелевых фильтров MF-11C и корректирующих гелевых фильтров MF-11T.

Набор фильтров MF-11C состоит из 15 фильтров для создания яркого цветного светового эффекта. 16 корректирующих фильтров, входящих в набор MF-11T, предназначены для регулировки цветовой температуры. Это позволит разнообразить кадр и соответствовать цветовой температуре других источников света в любом месте съемки.

Держатель фильтров также входит в комплект и может использоваться как вместе со штатным съемным рассеивателем, так и без него. 

Характеристики: 

  • Ведущее число 16 (m ISO 100)
  • Мощность вспышки 12 Вт
  • Настройка мощности 1/128…1/1 (8 уровней)
  • Длительность импульса 1/1200с-1/34000с
  • Пилотный свет LED (10 уровней)
  • Режим вспышки TTL автоматический, M ручной режим
  • Оптическое управление - S1 Срабатывание по первому импульсу, S2 Срабатывание с пропуском предварительного импульса
  • Беспроводное управление Godox X 2.4ГГц
  • Каналы 32 канала: 1~32Группы 5 групп: A/B/C/D/EID Выкл/01~99
  • Дистанция управления 30 м
  • Дисплей OLED-дисплей
  • Источник питания Li Ion батарея 3,7В
  • Параметры зарядного устройства USB =5В 2А
  • Количество вспышек 500 импульсов (при полной мощности)
  • Время перезарядки около 0.01~1.7с
  • Индикация уровня заряда батареи есть
  • Энергосбережение автоматически отключается через 30мин/60мин/90мин, ВЫКЛ: режим энергосбережения выключен
  • Размеры 81х76.5х64.3мм
  • Размеры упаковки 125х125х100мм
  • Вес 144г
  • Вес с упаковкой 425г

Комплектация

  • Вспышка MF12
  • Адаптер на башмак
  • Мини-штатив
  • Держатель фильтров
  • Набор цветных фильтров MF-11C
  • Набор корректирующих фильтров MF-11T
  • Мягкий кейс для фильтров
  • Кабель USB Type C
  • Кейс для хранения
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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