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Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon
Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon
Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon
Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon
Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon

Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon

Profoto
Артикул: MTG-0168

Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon - компактный, легкий и эргономичный синхронизатор без кнопок. Совместим со всеми источниками света Profoto с технологией AirTTL. Имеет три режима работы: автоматический, ручной, выключен. Подключение через приложение Profoto (совместимо с iPhone 7 и более новыми моделями).

Описание

Благодаря синхронизатору Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon вы сможете добиваться естественного освещения в любой обстановке.

У синхронизатора три режима: автоматический, ручной или выключенное состояние. В автоматическом режиме мощность импульса, а значит и значение экспозиции, вычисляется без вашего участия. Вам остается только навести камеру и снять кадр. Переключившись в ручной режим, можно выполнить тонкую настройку экспозиции на вспышке или в приложении Profoto.

Синхронизатор устанавливается на горячий башмак камеры и обеспечивает ее беспроводное соединение с источником света.

Имеется встроенный литийполимерный аккумулятор на 30 часов работы от одной зарядки.

Характеристики:

  • частота радиоканала, ГГц - 2,4
  • дальность действия, м - до 300 (ручной режим); до 100 (Auto (TTL) и HSS)
  • управление со смартфона - Bluetooth
  • высота, мм - 29
  • диаметр, мм - 45
  • вес, г - 43

Комплектация

  • Синхронизатор Profoto (901314) Connect-N с Bluetooth для Nikon.
  • Зарядный кабель (USB-C - USB-A).
  • Защитный чехол.

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