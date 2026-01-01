Описание

Благодаря синхронизатору Profoto (901314) Connect-N радиосинхронизатор с Bluetooth для Nikon вы сможете добиваться естественного освещения в любой обстановке.

У синхронизатора три режима: автоматический, ручной или выключенное состояние. В автоматическом режиме мощность импульса, а значит и значение экспозиции, вычисляется без вашего участия. Вам остается только навести камеру и снять кадр. Переключившись в ручной режим, можно выполнить тонкую настройку экспозиции на вспышке или в приложении Profoto.

Синхронизатор устанавливается на горячий башмак камеры и обеспечивает ее беспроводное соединение с источником света.

Имеется встроенный литийполимерный аккумулятор на 30 часов работы от одной зарядки.

Характеристики: